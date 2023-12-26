Volvo EX30 превратили в спорткар и внедорожник

Голландцы показали возможности тюнинга кроссовера Volvo EX30. Шведскому электрокару достались два стайлинг-пакета: Sport и Outland. Один превращает его в стильный спорткар, второй — в экстремальный внедорожник. Так как вмешательство минимальное, то и стоит всё это относительно недорого — 9540 евро, что соответствует 970 тысячам рублей.

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Фирма Everlast, «дочка» хорошо известного ателье Heritage Customs из Нидерландов, представила два разноплановых стайлинг-пакета для кроссовера Volvo EX30: Sport и Outland. Как понятно из названия, первый делает облик электрокара более динамичным и спортивным. Комплект включает колеса диаметром 21 дюйм (на дюйм больше, чем самые большие штатные «катки»), окраску крыши у бамперов в цвет кузова и акцентные линии на задней стойке и передней «губе». Обойдется пакет Sport в 9540 евро, или 970 тысяч рублей.

Everlast

Everlast

Everlast

Набор Outland стоит столько же, но с ним EX30 выглядит совсем как внедорожник. Покупатель получит 19-дюймовые диски с «зубастыми» шинами, наклейки с надписью Everlast и накладки на колесные арки. Всего доступны четыре разных сочетания цвета кузова и дисков. К слову, у пакета Sport их целых пятнадцать! Технических изменений не заявлено. По всей видимости, тюнинг подходит как для начального EX30 Single Motor, так и для топового Twin Motor Performance.

Everlast

Everlast