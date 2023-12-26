Каким будет салон бюджетной Lada Iskra: первые изображения

АвтоВАЗ продолжает патентовать детали Iskra — новой бюджетной модели, которую готовят на замену Lada Granta. На этот раз автогигант оформил защитные документы на весь интерьер: его можно впервые рассмотреть целиком, причем сразу в двух вариантах. Также запатентованы каркасы поручней дверей и масляный бак гидросистемы рулевого управления. Изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Изображения двух версий салона Lada Iskra содержатся в отдельных документах. Они различаются цветовой схемой сидений, дверных карт и дефлекторов вентиляции, а также дисплеями медиасистемы: в одном случае экран встроен вровень с передней панелью, а в другом — заключен в выступающую светлую рамку. Вторая версия похожа на ранний эскиз, опубликованный еще весной.

ФИПС

ФИПС

ФИПС

ФИПС

ФИПС

ФИПС

ФИПС

ФИПС

ФИПС

АвтоВАЗ защищает устройство новой Лады по частям. В середине декабря в базе ФИПС обнаружились изображения переднего бампера с частью решетки радиатора. Судя по ним, Iskra сохранит X-образное оформление, придуманное для российской марки дизайнером Стивом Маттином. К слову, он числится среди авторов в новых охранных документах.

Lada Iskra построят на платформе CMF-B LS, доставшейся «в наследство» от ушедшей Renault. Со временем под этим именем выпустят целое семейство машин, включая седан, универсал и его кросс-версию. Iskra какое-то время будет продаваться параллельно с Granta, но в конечном счете полностью ее заменит.