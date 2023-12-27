Флагманский кроссовер AITO M9 от Huawei полностью рассекречен

Большой трёхрядный кроссовер M9 стал третьей моделью молодого NEV-бренда AITO, запущенного в 2021 году как совместный проект IT-гиганта Huawei и компании Seres. AITO M9 можно приобрести с pluh-in гибридной либо полностью электрической силовой установкой, объявлены предварительные цены, начат приём предзаказов, на китайский рынок новинка выйдет уже в январе.

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Название марки AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto, что в переводе на русский означает «привнося интеллект в машину», но есть ещё китайский вариант названия — Wenjie, он с лета этого года полностью принадлежит Huawei. Китайский IT-гигант стремится стать крупным игроком в мировом автобизнесе, и AITO — лишь один из нескольких его проектов в этой области. Флагманский кроссовер AITO M9 под завязку напичкан развлекательной электроникой от Huawei, он справедливо считается одной из самых ожидаемых новинок на китайском рынке и должен ускорить рост продаж марки AITO: с января по ноябрь этого она, по данным CAAM, реализовала в Китае 71 523 автомобиля (+15,8% по сравнению с АППГ).

Габаритная длина AITO M9 — 5230 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3110 мм. В стандартное оснащение входит полностью независимая регулируемая по высоте адаптивная пневмоподвеска, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые.

Несущий кузов изготовлен преимущественно из алюминиевого сплава, в него органично вживлены органы искусственного зрения (в том числе лидар над лобовым стеклом), необходимые для работы различных электронных ассистентов водителя и автопилота. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх гибридной версии кроссовера составляет 0,279, у электрической — 0,264. Умные матричные фары — собственная разработка Huawei, они могут выполнять роль проектора для небольшого уличного кинотеатра, нужна только стеночка или натяжное пано для просмотра.

Салон AITO M9 имеет посадочную формулу 2+2+2, в нём может быть до девяти экранов, из них три вживлены в переднюю панель: приборный — 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный — 15,6 дюймовый, развлекательный для переднего пассажира — 16-дюймовый. Приборный экран дополнен 75-дюймовым экраном дополненной реальности на лобовом стекле. Для седоков второго и третьего рядов можно заказать индивидуальные развлекательные экраны, а также общий внутренний кинотеатр — с потолка опускается 32-дюймовое проекционное пано, сам проектор расположен под потоком в задней части салона.

За звуковое сопровождение развлечений отвечает 2080-ваттная аудиосистема Huawei формата 7.1.4, в которую входят 25 громкоговорителей и атмосферная цветомузыка по всему салону. Управляем огромным мультимедийным хозяйством новейшая операционная система Huawei HarmonyOS 4.0. Кресла первого и второго рядов снабжены множеством регулировок, вентиляцией и массажёрами. Для мелкий вещей в салоне предусмотрено в общей сложности 41 место для хранения. Объём багажника варьируется в диапазоне от 206 до 716 л в зависимости от положения кресел.

Для AITO M9 заявлены две силовые установки на выбор — plug-in гибридная и полностью электрическая. Гибридная силовая установка относится к типу range extender: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. здесь работает в режиме генератора, а колёса вращают электромоторы — передний мощностью 165 кВт (224 л.с.) и задний мощностью 200 кВт (272 л.с.). Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки — 365 кВт (496 л.с.) и 675 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 42 либо 52 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС составляет 225 и 275 км по циклу CLTC соответственно, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (65 л) — 1362 и 1402 км по циклу CLTC соответственно.

Чисто электрическая версия — тоже двухмоторная и полноприводная, мощность переднего мотора — 160 кВт (217 л.с.), заднего — 230 кВт (313 л.с.), максимальная совокупная отдача — 390 кВт (530 л.с.) и 673 Нм. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 630 км по циклу CLTC.

Гибридный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, электрический — за 4,3 с, максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч.

Минимальная предпродажная цена гибридного AITO M9 в Китае составляет 469 800 юаней (6,04 млн рублей в переводе по текущему курсу), электрического — 509 800 юаней (6,55 млн рублей).