Названы самые надежные подержанные иномарки до полумиллиона рублей

Эксперты назвали самые надежные иномарки с пробегом за 500 тысяч рублей. В рейтинг специалистов попали машины зарубежных марок, которые отличаются простотой конструкции, надежностью технических агрегатов, а также легкостью обслуживания. При этом все представленные модели обойдутся покупателям дешевле новой Lada Granta из автосалона. Открыл рейтинг экспертов Renault Logan, который славится супернадежными «атмосферниками» и неубиваемой подвеской. В пределах полумиллиона рублей в России можно приобрести 82-сильный седан с пробегом 200 тысяч километров.

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Далее в списке надежных «бюджетников» идет Nissan Almera с 1,6-литровым мотором мощностью 102 лошадиные силы. С данным агрегатом машина с легкостью проезжает более 300 тысяч километров. Кроме того, автомобиль отличается просторным для своего класса салоном. При этом за 500 тысяч рублей можно найти модель с автоматической трансмиссией.

Еще один неубиваемый «японец» в рейтинге – Mitsubishi Lancer десятого поколения. Надежность автомобиля заключается в силовых агрегатах, а также вариаторе или гидромеханическом «автомате». При должном обслуживании модель может без проблем проехать более полумиллиона километров.

Также в рейтинге оказался Chevrolet Cruz, который отличается разнообразием типов кузова и наличием нескольких вариантов двигателя. При этом у модели крайне надежная подвеска, которую практически невозможно «убить». Средний пробег автомобилей составляет 300 тысяч километров.

Замкнул список экспертов еще один «американец» в лице Ford Focus. За полмиллиона рублей в России доступны второе поколение модели с пробегами 200—400 тысяч километров. Автомобиль отличается надежным рулевым управлением, а также наличием опций комфорта и удобной эргономикой.