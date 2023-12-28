В Краснодарском крае отремонтировали более 760 км автодорог за год

В Краснодарском крае в 2023 году отремонтировали более 760 км региональных и местных дорог.

Об этом сообщает АБН24.

Отмечается, что работы проводились сразу в нескольких районах Краснодарского края.

Специалисты привели в порядок 610 км региональных и 154 км местных трасс, а также построили и реконструировали 13 объектов.

Дороги в Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали с опережением графика.

Общий объём дорожного фонда составил 57,5 млрд рублей.