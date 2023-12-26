В январе 2024 в Соколиной Горе появятся резидентные парковки

26.12.2023. Московские власти приняли решение о расширении зоны платных парковок в районе Соколиная Гора. С 22 января 2024 года система резидентных разрешений заработает на нескольких улицах района. Об этом сообщил столичный Дептранс в официальном телеграм-канале. Платные парковочные места появятся на Ткацкой улице, дом 28/14, Борисовской улице, дом 1, а также на участках Госпитальной улицы и Окружного проезда. Ожидается, что оно позволит разгрузить указанные улицы от избыточного количества автомобилей и облегчит поиск парковки для жителей прилегающих домов.