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Вологодские полицейские рассказывают о правилах дорожного движения в рамках «Зимних каникул»

Мероприятие «Зимние каникулы» организуется для предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также для выработки навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Проект проходит с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

Вологодские полицейские рассказывают о правилах дорожного движения в рамках «Зимних каникул»
© Вологда.рф

За 2023 год на территории города Вологды было зарегистрировано 54 ДТП с участием детей. Из них 1 ребёнок погиб, а 53 получили травмы.

Взрослых вологжан призывают быть бдительнее и позаботиться о безопасности детей. Для этого необходимо проконтролировать их поведение на улице и на дороге в зимние каникулы. Обеспечить видимость детей на дороге можно с помощью световозвращающих изделий. Перевозка детей в автомобилях осуществляется с использованием детского удерживающего кресла, в соответствии с правилами дорожного движения.

Автоновости