Вологодские полицейские рассказывают о правилах дорожного движения в рамках «Зимних каникул»

Мероприятие «Зимние каникулы» организуется для предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также для выработки навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Проект проходит с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

За 2023 год на территории города Вологды было зарегистрировано 54 ДТП с участием детей. Из них 1 ребёнок погиб, а 53 получили травмы.