Вологодские полицейские рассказывают о правилах дорожного движения в рамках «Зимних каникул»
Мероприятие «Зимние каникулы» организуется для предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также для выработки навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Проект проходит с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.
За 2023 год на территории города Вологды было зарегистрировано 54 ДТП с участием детей. Из них 1 ребёнок погиб, а 53 получили травмы.
Взрослых вологжан призывают быть бдительнее и позаботиться о безопасности детей. Для этого необходимо проконтролировать их поведение на улице и на дороге в зимние каникулы. Обеспечить видимость детей на дороге можно с помощью световозвращающих изделий. Перевозка детей в автомобилях осуществляется с использованием детского удерживающего кресла, в соответствии с правилами дорожного движения.
Вологжане могут получить штраф за выгул собаки без поводка