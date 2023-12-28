Спикер парламента ЛНР допустил отмену комендантского часа в тыловых районах

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Отмена комендантского часа возможна в тыловых районах Луганской Народной Республики (ЛНР) после обсуждения этого вопроса с силовиками, считает председатель Народного совета ЛНР, секретарь реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко.

"По поводу комендантского часа - я все-таки за. <…> Я задам [вопрос] коллегам из силового блока, скажем так, переговорю. <…> То, что в перспективе нужно уже, наверное, поднимать вопрос, что в тех районах, где не прилетает уже довольно-таки давно, <...> там, где нет террористических очагов, вполне возможно рассматривать на перспективу [отмену комендантского часа]. Но это мое личное мнение", - сказал он на пресс-конференции в Луганске.

26 декабря в правительстве ЛНР сообщали, что власти республики приостановили действие комендантского часа в дни новогодних праздников.