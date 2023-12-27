Предприятие Вологды получит поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда»

К числу участников нацпроекта «Производительность труда» присоединился производитель металлической тары из Вологды «СеверПромТара». Эксперты РЦК провели очный отбор предприятия и нашли потенциал роста выработки.

В первом полугодии 2024 года эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда проведут анализ производственного потока чтобы найти скрытые потери и неявные резервы. После чего внедрят конкретные улучшения для получения реального экономического эффекта. Также сертифицированные тренеры РЦК проведут обучение сотрудников предприятия и подготовят внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут передать знания о бережливом производстве новым сотрудникам предприятия.

«Напомню, что национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Президента РФ в 2018 году. На территории Вологодской области нацпроект реализуется с 2020 года. Сегодня 41 предприятие региона является его участниками. Это предприятия, которые относятся к одной из базовых несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля», - подчеркнул начальник Департамента экономического развития области Евгений Климанов.