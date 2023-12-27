Московские таксисты все чаще отменяют заказы на дальние поездки и в центр города

Слушатели Business FM все чаще рассказывают нашей редакции, что иногда в «Яндекс.Такси» надо сменить по два-три водителя и создать заказ на подачу машины несколько раз. А все потому, что таксисты, узнав, что нужно ехать в центр Москвы или, наоборот, из центра за город, просто сбрасывают заказ, не объясняя причин. Они получают затем штраф от агрегатора, понижение в баллах, коэффициентах и рейтингах, но упорно не едут.

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Вот история москвички Елены:

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«Буквально вчера ездила забирать машину из ремонта. От метро до сервисного центра мне нужно было доехать на такси. Вызвала такси, вижу, что едет автомобиль, жду его восемь минут, автомобиль останавливается не у того выхода метро, который я указала, а у другого. Я начинаю звонить водителю, звонок сбрасывается, заказ отменяется, машина уезжает, с меня списываются 329 рублей. Я моментально пишу в поддержку, сообщаю о ситуации, прошу вернуть деньги. Деньги действительно вернулись молниеносно, но еще минут 10-12 я ждала следующую машину и радовалась, что сейчас не так холодно, как могло бы быть».

В истории Елены, скорее всего, водитель увидел конечный пункт маршрута, когда почти подъехал к точке подачи машины. Именно так и работают приложения «Яндекса». Да, есть у агрегатора около 10-15% водителей, обладающих платиновым статусом за большое число завершенных поездок в месяц. Этот статус позволяет видеть конечную точку сразу, еще при выборе заказа. Как говорят Business FM водители, это существенно облегчает жизнь. Основная же масса конечной точки не видит. А когда видят ее где-то в центре, не едут туда по разным причинам, рассказывает водитель такси из Красногорска Сергей. Он как раз платиновым статусом обладает.

— Все зависит от того, кто как работает. Зачем делать невыгодные заказы? Просто ради галочки, что отвез человека? Благотворительная штука — хорошая.



— В новогоднюю пору это более часто встречается?



— Думаю, что да, город стоит, делать короткие заказы выгоднее, чем длинные. Я стараюсь работать по району, далеко не уезжая. Здесь же еще момент: если заказ в центре [Москвы], усугубляется отвратительная работа GPS. Лучше я не выполню заказ, чем поеду не туда, и меня будет долго ждать пассажир, потом напишет плохой отзыв. У меня понизится рейтинг. В итоге это все сказывается на количестве принимаемых заказов.

Business FM обратилась в «Яндекс.Такси», но комментарий от агрегатора на момент публикации материала получить не удалось. Интересно, что, несмотря на все санкции от «Яндекса», несмотря на понижение рейтинга и недобор в баллах, не выполнить какой-нибудь длинный маршрут туда, где нет навигации или где нельзя остановиться, не схватив штраф, водителю выгоднее, чем такую поездку совершить.

Это довольно тонкий момент, и водители всегда балансируют на грани рентабельности поездки, взвешивая за и против, указывает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:

Олег Амосов председатель общественного движения «Форум такси» «Отменяются заказы не только в центре Москвы. Например, приходит заказ за город. Водитель не хочет ехать за город, он тоже отменит заказ. Только подъехав на заказ, водитель узнает, куда ему ехать. Предположим, утренние часы, ехать куда-то за МКАД, а он только, может быть, приехал оттуда. То есть только по этой глухой пробке кое-как выбрался в Москву, а тут его обратно засылает «Яндекс». Поездка может составлять десять минут, а обратно он будет возвращаться час. Тоже может произойти отмена, это уже лотерея. В центр больше не едут, потому что там GPS не берет, потому что там разметка, потому что пробки».