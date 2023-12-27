В историческом парке Mini UK появился John Cooper Works GP2

Исторический парк BMW Group UK, состоит из 16 машин, большинство из которых – автомобили специальных серий BMW. Однако есть и пара MINI: John Cooper Works GP1 и его преемник - GP2. MINI John Cooper Works GP2 вышел через шесть лет после GP1 - в 2012 году, и это тоже был хардкорный двухместный автомобиль.

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Самый быстрый MINI на момент выпуска, горячий хэтчбек был выпущен тиражом всего в 2 000 экземпляров, чтобы повторить предшествующий ему GP1 2006 года. Марка из Оксфорда отказалась от 1,6-литрового бензинового двигателя с наддувом в пользу турбированного, который развивал 218 л.с. и 260 Нм крутящего момента.

GP2 соответствовал мощности предшественника, но развивал больший крутящий момент, передаваемый на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. MINI оснастил John Cooper Works GP2 функцией overboost, которая временно увеличивает крутящий момент до 280 Нм. С ее помощью этот дерзкий хэтч разгоняется до 100 км/ч с места всего за 6,3 секунды, а спринт с 80-120 км/ч занимает 5,9 секунды на пятой передаче.

На полном ходу ракета GP2 развивала скорость 242 км/ч. Как и все остальные выпущенные автомобили, тот, что принадлежит MINI UK, окрашен в серый цвет Thunder Grey с контрастными красными акцентами и боковыми полосами с логотипом GP. GP2 выделяется еще и благодаря эксклюзивным 17" колесным дискам, адаптированным от гоночного автомобиля MINI Challenge. Как и его предшественник, GP2 отказался от задних сидений, чтобы снизить снаряженную массу, и получил модернизированные тормоза с большими 330-миллиметровыми передними дисками. Подвеска с койловерами и аэродинамический обвес завершают список доработок.