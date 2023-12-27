Движение ограничат на участках нескольких улиц в Текстильщиках с 29 декабря до 20 февраля

Движение ограничат на участках ул. Малышева и 7-й ул. Текстильщиков с 29 декабря до 20 февраля из-за работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 29 декабря 2023 года до 20 февраля 2024 года на участках ул. Малышева и 7-й ул. Текстильщиков будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также в районе корп. 2, д. 7 по 7-й ул. Текстильщиков будет временно недоступна парковка и перекрыт местный проезд», – говорится в сообщении.