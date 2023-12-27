Движение ограничат на участках нескольких улиц в Текстильщиках с 29 декабря до 20 февраля
Движение ограничат на участках ул. Малышева и 7-й ул. Текстильщиков с 29 декабря до 20 февраля из-за работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 29 декабря 2023 года до 20 февраля 2024 года на участках ул. Малышева и 7-й ул. Текстильщиков будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также в районе корп. 2, д. 7 по 7-й ул. Текстильщиков будет временно недоступна парковка и перекрыт местный проезд», – говорится в сообщении.
Отмечается, что одна полоса будет закрыта для движения с 29 декабря до 20 февраля на участке ул. Малышева от д. 16 до д. 16, корп. 1 по ул. Юных Ленинцев. С 9 января до 15 марта 2024 года на участке 7-я ул. Текстильщиков от д. 7, корп. 2 до д. 7, корп. 3 одна полоса будет закрыта для движения, парковка временно недоступна, обустроены временные уширения, местный проезд перекрыт.