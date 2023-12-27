Kia готовит загадочную новинку Clavis в кузове кроссовер

Компания KIA готовит для рынка Индии новую модель Clavis. Это говорит о возможности появления кроссовера и на мировом рынке.

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Новая модель в линейке бренда KIA станет дополнением для уже существующих Sonet и Seltos. Производитель подготавливает еще одну модель сегмента SUV специально для рынка Индии. Известно, что автомобиль будет представлен и в других странах. Это будет субкомпактный кроссовер, длина кузова которого не превышает 4 метра.

В открытом доступе все еще нет информации о типе используемого кузова. Однако эксперты уверены, что производитель готовит именно кроссовер. Есть некоторые сведения об оформлении автомобиля - кузов будет отличаться квадратными и прямыми формами.

KIA Clavis может заполнить пространство между Sonet и Seltos. На начальном этапе новая модель будет предлагаться с классическим ДВС. В дальнейшем на рынке представят электрифицированную модификацию. Продажи модели могут быть запущены уже в начале 2025 года, а официальная презентация состоится в 2024 году.

Некоторые эксперты полагают, что KIA Clavis станет “родственником” Hyundai Exter. Напомним, что последний был представлен в 2023 году в качестве небольшого внедорожника. Длина кузова данного автомобиля составляет 3 815 мм. В основе используется платформа от i10 Nios. За движение автомобиля отвечает бензиновый мотор, рабочий объем которого составляет 1.2 литра. В линейке есть и двухтопливные силовые агрегаты. Если в основе KIA Clavis лежит та же платформа, он может оказаться меньше Sonet и Stonic.