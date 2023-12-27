Как подготовиться к вождению по заснеженным дорогам

Наступила зима, ударили морозы и выпал снег, а он приносит не только радость детям. Езда по заснеженным дорогам порой бывает неподконтрольна даже водителям с большим опытом.

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В зимний период из-за снега у автомобиля становится плохое сцепление с дорогой, что затрудняет ход автомобиля, а маневры становятся особо опасными. Правильно оборудованная машина лишь снизит этот показатель. Даже имея на колесах брендовую шипованную резину, не стоит полагаться на нее на все сто процентов.

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Нельзя путать всесезонную резину и зимнюю. Они изготавливаются из абсолютно разных химических составов. Всесезонная резина позволит ехать лишь в мягкий мороз, но при температуре ниже -10 градусов она потеряет свою эластичность. Зимняя резина остается мягкой и эластичной и при более жестких температурах, что позволит поддерживать хорошее сцепление.

Ездить зимой нужно предельно аккуратно и медленно, поскольку резкое торможение не остановит машину полностью. Есть опасность скольжения, поэтому потребуется больше пространства между автомобилями. Длинна тормозного пути может увеличиться в три раза. При наличии ABS наиболее эффективным способом остановки является удержание педали тормоза, которое позволяет системе предотвратить блокировку колес.

Во время снежной погоды категорически противопоказано использование круиз-контроля. Мокрый снег может заблокировать датчики системы, а автоматика будет стараться поддерживать заданную скорость не обращая внимание на создаваемый занос. При подъеме в заснеженную гору главным фактором является стабильная поддержка оборотов двигателя, поскольку высока вероятность заглохнуть на таком пути и скатиться вниз, как на санках.

Если Вы застряли колесом в снегу, автомобиль потерял сцепление и не может двигаться, то самым лучшим вариантом будет подложить под застрявшее колесо какой-нибудь жесткий предмет, например деревянный брусок. Колесо упрется в него и перескочит это место. Так же можно насыпать под колесо песка или соли.