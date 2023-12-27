С 1 января в России подорожает технический осмотр

С 1 января в России изменится стоимость технического осмотра транспортных средств. Эксперты рассказали, как поменяется прайс и кому потребуется проходить ТО.

В Союзе операторов технического осмотра сообщили, что в некоторых областях уже фиксируются новые минимальные цены. В 2023 году ФАС определил минимальный прайс для техосмотра - 913 рублей. Данная сумма применима для транспортных средств легкового сегмента. Для сегмента двухколесного транспорта действует сумма в размере 321 рубль.

У регионов есть полномочия изменять цену на услуги в сторону увеличения. Ранее была принята методика, которая обязывает регионы индексировать минимальную цену на показатель инфляции. Для проведения расчетов принимается индекс потребительских цен на товары и услуги в стране. По предварительным данным, уровень инфляции в текущем году достигнет отметки 7.5%.

Минимальная стоимость прохождения технического осмотра в 2024 году должна достичь отметки 1187 рублей для легкового транспорта. Для мотоциклов и мотороллеров будет применяться сумма в размере 417 рублей. Эксперты отмечают, что даже такие цены не соответствуют реальности. Для рентабельности пунктов ТО нужно устанавливать оплату в размере не менее 1500 рублей. За аренду и оборудование станциям приходится платить большие деньги.

В РСА продолжают следить за работой пунктов, которые относятся к “серым” организациям. По данным аналитиков, в 2023 году количество поддельных диагностических карт не превысило 1%. Это говорит о положительной динамике в борьбе с незаконным прохождением ТО.