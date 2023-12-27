На Федеративном проспекте выпрямили дорожный знак

27.12.2023. По просьбам жителей восстановлен дорожный знак у пешеходного перехода на Федеративном проспекте. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Ранее местные жители пожаловались, что знак сильно наклонился и скоро может упасть. На замечание оперативно отреагировали. — Указанные нарушения устранены. Произведены работы по восстановлению в нормативное положение дорожных знаков, — подчеркнул представитель ЦОДД. Напоминаем, с подобными проблемами можно обращаться на Единый транспортный портал Москвы: transport.mos.ru. Контакт-центр «Московский транспорт»: (495) 539-5454, 3210 (с мобильного).