В Роспатенте нашли изображения салона новой Lada Iskra
Очередная выкладка патентов в базе института ФИПС содержит изображения не просто детали интерьера некоего автомобиля АвтоВАЗ, а салон в сборе. С большой долей вероятности, это - салон Lada Iskra.
На патентах есть несколько версий салона Lada Iskra: бюджетная - та, у которой нет установленной мультимедиа, и та, которую "РГ" показывала на официальных фотографиях - со штатной ММС с сенсорным дисплеем.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее, говоря про Lada Iskra, заявил, что "это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе".
"Искра" - семейство модели на платформе CMF-B разработки Renault Group, которая, скорее всего, подвергается пересмотру для большей санкционной устойчивости. Этим объясняется сдвиг сроков по началу серийного выпуска на начало 2025 года.