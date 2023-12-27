В Роспатенте нашли изображения салона новой Lada Iskra

Очередная выкладка патентов в базе института ФИПС содержит изображения не просто детали интерьера некоего автомобиля АвтоВАЗ, а салон в сборе. С большой долей вероятности, это - салон Lada Iskra.

На патентах есть несколько версий салона Lada Iskra: бюджетная - та, у которой нет установленной мультимедиа, и та, которую "РГ" показывала на официальных фотографиях - со штатной ММС с сенсорным дисплеем.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее, говоря про Lada Iskra, заявил, что "это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе".