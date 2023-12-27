С 2027 года «Силовые турбины» будут выпускать по 10 газовых турбин в год

На энергомашиностроительном предприятии «Силовые машины» изготовили первый серийный экземпляр турбины большой мощности ГТЭ-170 по инновационной технологии. В сообщении пресс-службы энергоконцерна отмечается, что оборудование было заказано для Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти» в комплекте с генератором и котлом-утилизатором.

Производственный график подразумевает передачу заказчику в 2024 году двух газовых турбин, в 2025-м — шести турбин, а еще через год — восьми. Начиная с 2027 года предприятие будет поставлять по 10 газовых турбин в год, а также увеличит их количество в перспективе. Кроме того, наладят сервисное обслуживание оборудования, а также производство и поставку запасных частей.

В настоящее время заключены контракты на поставку четырех газовых турбин для Каширской ГРЭС «Интер РАО» и еще четырех — для объектов «Русгидро» на Дальнем Востоке.