Главу предприятия по производству вакцин от COVID арестовали за взятку

Замоскворецкий суд Москвы арестовал и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке.

Об этом сообщили в суде.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя СК России и избрать Маковскому Е. В... меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2024 года», — приводит сообщение ТАСС.