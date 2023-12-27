Найдены "живые" фото внешности и салона нового Haval H9

Дизайн нового Haval H9 после череды "шпионских" фото внедорожника в камуфляже рассекречен. Собственно, ничего интересного - всё в стилистике последних Haval "собачьего" семейства.

Последней новинкой Haval стал Raptor, успевший уже добраться до рынка РФ. Очевидно, что новый H9 черпал вдохновение в нём, даже дизайн задних фонарей у этих моделей уж очень похож. Различия передней части сведены к иной конфигурации ламелей массивной решётки радиатора и бамперу. Но не будем забывать, что пока на фото - прототипы, поэтому ближе к серийному производству могут произойти корректировки.

Фотографии салона нового Haval H9 "РГ" публиковала в начале декабря. В отличие от "Раптора" у "девятки" компактный дисплей мультимедиа, есть физические клавиши управления климатом.

Инсайдеры говорят, что новый Haval H9 подрастёт в габаритах: колёсная база увеличится примерно на 50 мм - до 2850 мм, а длина кузова без учёта запаски на пятой двери достигнет примерно пяти метров.

Если раньше предполагалось, что H9 останется верен двухлитровому мотору и классическому "автомату", то теперь китайские источники пишут о гибридной системе Hi4-T с электродвигателем, интегрированным в -ступенчатую АКПП, - как у Tank 400 и Tank 500.

Если гибридизация не сильно скажется на стоимости внедорожника, скажем, она увеличится до 220 тысяч юаней за базовую конфигурацию, то новый Haval H9 может стать интересным предложением на рынке.