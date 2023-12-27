IT-специалисты из ФРГ взломали систему автопилота в автомобиле Tesla

Исследователи из Берлинского технического университета обнаружили уязвимость в системе Tesla, с помощью которой им удалось получить доступ к системе автопилота. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

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Трое специалистов сообщили, что они смогли получить доступ к фактически защищенной плате, на которой работает система автопилота в современных автомобилях Tesla. В частности, им удалось прочитать основные части системы, восстановить ее работу и даже загрузить удаленное видео с изображением водителя Tesla. По оценкам экспертов, необходимый свободно доступный инструмент стоит всего около €600, интеллектуальная собственность Tesla, доступная с его помощью, вероятно, будет стоить миллионы, указывает Der Spiegel.

Однако "взломщики" не заинтересованы в продаже своих знаний. Они являются исследователями в области IT-безопасности, которые ищут неизвестные уязвимости и сообщают о них компаниям, чтобы лучше защитить пользователей от атак. Они предполагают, что такая проблема существует во всех автомобилях Tesla. По словам одного из специалистов Кристиана Верлинга, взломанная плата установлена во всех моделях, поставляемых компанией.

"Мы были очень удивлены тем, насколько легко мы смогли получить доступ к секретам компании Tesla", - отметил Верлинг.

Можно понять и, вероятно, даже воспроизвести значительную часть системы автопилота, используя прочитанную информацию и то, что из нее извлечено.