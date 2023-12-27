Автодом стал официальным партнером бренда BYD

Продажи автомобилей китайского премиум-бренда BYD, крупнейшего производителя электрокаров в мире, стартуют в АВТОДОМ в Санкт-Петербурге. Выбор локации связан с безупречной репутацией АВТОДОМ, признанным лучшим дилерским центром 2023 года по уровню клиентского сервиса.

Компания BYD — непререкаемый авторитет в области гибридных автомобилей. Первый в мире серийный подключаемый гибридный автомобиль BYD был запущен в производство еще в 2008 году. Уже в 2010 году BYD оказалась на 8 месте в ТОП-25 инновационных компаний мира, опередив таких гигантов, как Intel и General Electric. Сегодня BYD – единственная в мире компания, обладающая собственными разработками и производством трех основных составляющих электромобиля — аккумулятора, электродвигателя и электронного управления.

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Каждая модель BYD соответствует инновационной системе «542». Цифры в числе 542 означают определенный показатель. 5 – максимальная производительность. Все модели BYD разгоняются до 100 км/ч быстрее, чем за 5 секунд. 4 — электрический привод на 4 колеса, ускоряющий отклик в 10 раз, до 0,02 секунды. 2 — все гибридные автомобили BYD потребляют менее 2 литров топлива на 100 км пути. Благодаря своим выдающимся техническим характеристикам BYD занимает первое место по продажам на самом крупном авторынке мира — в Китае.

Шоу-рум подразделения BYD Пулково ГК АВТОДОМ площадью 910 м2 расположен по адресу Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 14, лит. Б. Просторная площадь позволяет эффектно разместить экспозицию моделей BYD. Клиенты могут отдохнуть до и после тест-драйва в комфортной лаунж-зоне или насладиться кофе в уютном кафе. Для юных гостей дилерского центра предусмотрена детская игровая зона. Парковка дилерского центра оснащена зарядными станциями для электромобилей.

Для обслуживания автомобилей BYD предусмотрена сервисная зона площадью 930 м2. Специалисты подразделения BYD Пулково ГК АВТОДОМ помогут решить любой технический вопрос, включая обновление приложений и операционных систем и установку ПО. Как физическим, так и юридическим лицам доступны выгодные предложения по страхованию автомобилей и автокредитам, обмен автомобилей любой марки на BYD.

Полноприводный представительский седан BYD Han DMP привлекает спортивным аэродинамическим дизайном, отмеченным международной премией iF Design Award. Седан оснащен 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями общей мощностью 490 л/с. Он обладает запасом хода в 1300 километров. В стандартную комплектацию входит усовершенствованная энергосберегающая система тепловых насосов, использующая остаточное тепло трансмиссии, аккумуляторов и даже салона. Она позволяет безопасно эксплуатировать двигатели в максимально широком диапазоне температур, что очень важно в условиях русской зимы. Стоимость модели начинается от 7,2 млн рублей.

Семиместный кроссовер BYD Tang DMP создан как для города, так и для длительных путешествий всей семьей. Общее пространство размещения багажа — 1655 литров. Кроссовер оснащен ступенчатой тормозной системой Bosh IPB, обеспечивающей плавное торможение и короткий тормозной путь — со 100 до 0 км/ч он составляет всего 36 метров. Tang оснащен 25 ультрасовременными системами безопасности, включая камеру HD с обзором 360 градусов, 11 радаров и систему ADAS. BYD Tang DMP доступен по цене от 7,6 млн. рублей.

Кроссовер BYD Song PLUS DMI дает ощущение исключительного комфорта, которое создают электрорегурируемые сиденья с вентиляцией и подогревом, панорамный люк, 31 вариант освещения салона и акустическая система премиум-класса. В Song PLUS DMI применяется инновационный аккумулятор BYD blade, обладающий повышенным сроком службы и выдерживающий 5 000 циклов. Стоимость автомобиля — от 4,6 млн. рублей.

Седан BYD Seal EV — настоящий шедевр дизайна, отмеченный премией iF Design Award. Главная техническая особенность — интеграция аккумулятора Blade в конструкцию автомобиля. Выдающееся инженерное решение значительно увеличивает жесткость каркаса и обеспечивает дополнительную безопасность. Автомобиль оснащен системой iTAC, позволяющей водителю минимизировать или устранять заносы, обеспечивая плавную и безопасную езду на заснеженной или ледяной трассе. BYD Seal EV доступен за 6,7 млн. рублей.