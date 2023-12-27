Знаменитый автомобиль из фильма «Назад в будущее» обретет новую жизнь

Уникальную версию легендарного DeLorean DMC-12 презентовали на автомобильной выставке в США. Этот спортивный автомобиль подготовили местные специалисты по тюнингу, у него более мощный двигатель, а также широкий обвес.

Над обновлением кузова для автомобиля трудился дизайнер Кизил Салим — он известен работой в Electronic Arts, а также рядом уникальных тюнинг-проектов. Автомобиль оснащен твинтурбодвигателем LS мощностью 700 лошадиных сил. Разработчики пока держат в секрете все характеристики машины, включая скоростные, а также сроки работы над ней, но при этом отмечается, что версия DMC-12 будет одной из самых впечатляющих.

Напомним, выпуск DeLorean DMC-12 начался еще в 1980-х годах, тогда у него был мотор RV совместной разработки Peugeot, Renault и Volvo мощностью на 130 л.с. Но из-за банкротства компании выпуск автомобиля прекратился в 1982 году.