Changan вывел на российский рынок кроссовер Uni-K iDD, но цену не назвал

Компания Changan решила поступить крайне странно - объявить о старте продаж новой модификации практически в канун Нового года. Вдвойне странно выглядит решение не называть при этом цены на новинку, предложив всем клиентам уточнять её в дилерской сети марки.

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Новинка - гибридная версия кроссовера Uni-K, которая получила приставку в названии iDD. Трансмиссия состоит из ДВС объёмом 1,5 литра и мощностью 166 л.с., 150-сильного электромотора и 6-ступенчатого "робота". Энергия запасается в аккумуляторе ёмкостью 30,7 кВт•ч. Полный цикл зарядки от бытовой электросети занимает до четырёх часов, в режиме быстрой зарядке восполнение энергии с 20 до 80% происходит за полчаса.

В режиме электрокара Changan Uni-K iDD может проехать до 135 км, в гибридном режиме - до 1000 км.

В какой комплектации предлагается модель, в пресс-службе Changan так же, как и с ценой, предпочли не рассказывать. На момент написания материала информации о новинке на официальном сайте марки не было представлено.