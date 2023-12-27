Стартовали российские продажи гибридного кроссовера Changan Uni-K iDD

Его силовая установка развивает 306 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться с места до ста примерно за восемь секунд. Паспортный расход машины — 5,5 литра на 100 километров. Общий запас хода составляет больше 1000 километров. Цена пока неизвестна.

В России начались продажи первого гибридного кроссовера марки Changan — Uni-K iDD. Он оснащен силовой установкой Intelligent Dual Drive (бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 166 л.с. и 150-сильный электромотор; суммарный крутящий момент — 585 Нм), шестиступенчатым «роботом» и LFP-батареей емкостью 30,7 киловатт-часа с собственной системой терморегуляции. Зарядка аккумулятора от «быстрых» станций с 20 до 80 процентов занимает около получаса, от бытовой электросети — до четырех часов.

Uni-K iDD способен на одном электричестве проехать 135 километров, а с полным баком и заряженной батареей — целую 1000. Разгон до «сотни» у кроссовера занимает около 8 секунд. В оснащение входят кресла Zero Gravity с обивкой кожей «наппа», панорамная крыша и аудиосистема Sony с 12 динамиками. Цен пока нет, хотя понятно, что гибрид, скорее всего, будет стоить дороже топового исполнения Tech за 4 239 900 рублей.