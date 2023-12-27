Предложено ввести новые выплаты по ОСАГО за упавшие сосульки

Страховые компании будут возмещать убытки за повреждения от упавших сосулек, деревьев и дорожных ям по ОСАГО. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает «Российская газета».

© АвтоКод

Согласно законопроекту, автовладельцы смогут обратиться в страховую организацию за получением выплат по ОСАГО, если их машины пострадали от следующих факторов:

падения сосулек или снега с крыш;

падения деревьев;

ям на дорогах.

При этом сами страховщики получат право взыскать с управляющих, дорожных и коммунальных служб регресс в размере выплаченной компенсации.

Страховщики эту инициативу не поддержали. Как подчеркнули в «Национальной страховой информационной системе», по ОСАГО страхуется не само ТС, а ответственность за причинение вреда чужому авто в результате ДТП. Ответственность, которую несут дорожники и коммунальщики, к ОСАГО не имеет никакого отношения и не должна перекладываться на него.

Напоминаем, что через «Автокод» можно купить ОСАГО онлайн. Сервис показывает предложения от разных страховщиков, а выгода из-за разницы в ценах составляет до 5 500 рублей.