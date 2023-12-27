Совфед предложил ФАС и Минпромторгу контролировать цены на автомобили такси
Как сообщают «Автоновости дня», в Совете Федерации выступил с предложением начать контролировать цены на автомобили такси «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Предложение направлено в Минпромторг и ФАС. В Совфеде также предложили применить опыт Москвы и выделять субсидии таксомоторным компаниям в виде компенсации части их затрат на покупку машин.
Эксперт Константин Крохмаль отметил, что цена завышена в общем на все автомобили, а не только на машины такси. Необходимо вводить субсидии и работать конкретно по процентам, которые выплачиваются водителям, считает эксперт.
Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».