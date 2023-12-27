Совфед предложил ФАС и Минпромторгу контролировать цены на автомобили такси

Как сообщают «Автоновости дня», в Совете Федерации выступил с предложением начать контролировать цены на автомобили такси «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Предложение направлено в Минпромторг и ФАС. В Совфеде также предложили применить опыт Москвы и выделять субсидии таксомоторным компаниям в виде компенсации части их затрат на покупку машин.