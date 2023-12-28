ГИБДД проведет рейд в Москве в новогодние каникулы

В Пензенской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения
Пенза, 28 декабря – PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Пензенской области с 29 по 31 декабря.
Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.
«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.