Водители оказались заблокированы в многокилометровой пробке на российской трассе

Водители застряли на трассе Екатеринбург — Пермь из-за фур и снега — на дороге образовалась многокилометровая пробка, и заблокированные россияне не могут объехать ее уже 17 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, затор образовался в сторону Перми на Ново-Московском тракте.

«Стояли всю ночь, где-то под утро немножко проехали, сейчас стоим (...) Я практически всю ночь не спала (...) Некоторые стоят с четырех (часов) дня (26 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила порталу россиянка, оказавшаяся в пробке.

По ее словам, экстренные службы до сих пор не пришли на помощь водителям.