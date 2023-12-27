Какие новинки Haval привезет в Россию в 2024 году: подробности и цены

Об этом сообщает Telegram-канал «Хавал клуб» со ссылкой на закрытую дилерскую конференцию, которая прошла накануне. На ней продавцам рассказали, что на 2024 год Haval приготовил для России три кроссовера разных классов — H3, H5 и F8. Помимо этого, в следующем году будет освежен существующий модельный ряд: обновятся Jolion и F7, а Dargo и H9 перейдут в новое поколение.

© Haval

Haval H3 — еще один представитель «собачьего» семейства марки, известный под именем Cool Dog. «Крутая собака» по размеру уступает Dargo, на который походит внешне. Кроссовер предложат с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, семидиапазонным «роботом» и полным приводом.

Ожидаемая цена — от 2,8 миллиона рублей. Чуть дороже стоил импортированный «серым» путем Cool Dog, который предлагали в России еще в начале нынешнего года. Премьеру H3 ждут в январе, начало продаж — ближе к маю.

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Второй новинкой, которая появится весной, станет Haval H5. Большой рамный внедорожник на базе пикапа Great Wall King Kong Poer будут продавать с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 190 и 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Привод подключаемый полный. Стоимость, как следует из дилерской презентации, будет стартовать с 3,5 миллиона рублей.

В июле состоится дебют Haval F8 (он же Xiaolong Max в Китае). Среднеразмерный кроссовер появится в продаже в сентябре 2024 года. Силовые установки — бензиновый мотор 2.0 мощностью 236 лошадиных сил и подключаемый гибрид на базе 1,5-литрового агрегата суммарной отдачей 299 сил. Это самая дорогая из новинок с минимальной ценой 4,2 рублей.