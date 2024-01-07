«Дырки» в правах и без лимита скорости: какие правила дорожного движения были в СССР

В декабре 2023 года стало известно, что власти готовы увеличить максимальную разрешенную скорость на магистралях до 150 км/ч при определенной доработке стандартов по содержанию и уборке дорог. Однако этот лимит не является самым либеральным в истории. Во времена СССР местами их вовсе не было, тогда как на других участках дорог действовали строгие ограничения. Autonews.ru вспомнил, по каким правилам ездили водители в прошлом столетии.

Эпоха зарождения автомобилей

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Единых правил движения в начале прошлого века на территории России не существовало, однако местами власти стали вводить собственные ограничения. Например, в 1912 году в Москве автомобилистов регулировали местные акты. Например, они предписывали шоферу ехать со скоростью, которая не приведет к несчастным случаям. В условиях плохой видимости передвигаться нужно было «тихим ходом».

Однако были в документе и конкретные цифры. Например, механическим экипажам с грузоподъемностью более 5,7 тонн предписывалось двигаться со скоростью не больше 13 км/ч. Более легкие автомобили могли разгоняться до 20 км/ч.

Первые единые ограничения

Летом 1920 года совнарком РСФСР издал декрет «Об автомобильном движении по городу Москве и его окрестностям». Лимиты действовали лишь в столице – легковые авто не могли разгоняться свыше 27 км/ч, а грузовики – 16 км/ч. В темное время суток без фар можно было ездить не быстрее 11 км/ч.

Также декрет ввел запрет на обгон в узком месте, запретил оставлять машины на улице, ограничивал использование звукового сигнала. Тогда же появилось положение об обязательной регистрации авто и о печатных номерных знаках.

Спустя 9 лет, в 1929 году, Нарком путей сообщения СССР выпустил приказ о единых лимитах. В населенных пунктах для легковых авто и мотоциклов действовало ограничение в 40 км/ч, а для грузовиков – от 20 до 30 км/ч в зависимости от типа шин. Через четыре года лимиты подняли до 50 км/ч для легковушек и 40 км/ч для грузовых авто и автобусов.

До 5 км/ч на перекрестках

Специализированные отделы по регулированию уличного движения (ОРУД) появились в 1931 году. Спустя три года появилась и Государственная автоинспекция. Тогда в стране уже начали действовать «Правила движения автомобильного и гужевого транспорта», а также ряд стандартов на дорожные знаки, светофоры и другие элементы дорог. При этом местами местные правила все же сохранялись.

В частности, отдельные постановления регламентировали скорость пересечения перекрестков. Например, в Калуге скоростной лимит составлял 15 км/ч, в Калинине – 10 км/ч. В Ленинграде закон был еще жестче – до 5 км/ч.

Единые для всего СССР стандарты ПДД установили в 1940 году – но вновь как основу для местных правил. Документы постоянно совершенствовали, а набор правил стал приближаться к современным. При этом общие ограничения скорости все же были лояльными: от 50 до 70 км/ч в населенных пунктах и без ограничений за городом.

«Дырки» в правах

Возможность лишать прав за езду в нетрезвом вождении ГАИ получило уже в 50-е, однако самая крупная перестройка ПДД состоялась в конце десятилетия. В 1959 году были введены черные номерные знаки, а СССР присоединился к Конвенции о дорожном движении 1949 года. Тогда начали формироваться новые правила, которые стали действовать с 1961 года.

Превышение скорости в них относилось к ряду грубых нарушений – отметки о них, также называемые «дырками», вносили в талон предупреждений.

Скоростные лимиты неоднократно дорабатывали, но за пределами городов ограничений не появляется. В городах для легковых авто, автобусов и мотоциклов действует скоростной режим до 60 км/ч, остальные же должны ехать на скорости до 50 км/ч.

Регулирование трасс

Первые ограничения за пределами городов и сел начали действовать лишь в 1976 году, в новой редакции ПДД на основе европейской Конвенции 1968 года. По ним на трассах авто, легкие грузовики и автобусы могли развивать до 90 км/ч, а мотоциклы и тяжелая техника – до 70 км/ч. Тракторы и строительные автомобили должны были ехать на скорости до 50 км/ч. Для водителей со стажем менее двух лет существовало дополнительное ограничение – не более 70 км/ч.