Haval анонсировал семь новых моделей для рынка РФ и объявил цены

В России в предстоящем году появятся несколько новых моделей марки Haval. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на презентацию с дилерской конференции бренда.

В списке автомобилей, которые будут представлены в стране — рестайлинговый кроссовер Jolion. Запуск его производства ожидается на тульском заводе Haval в январе 2024-го, в феврале начнутся продажи модели.

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Появится на рынке РФ и новый Haval F7. Данный автомобиль является среднеразмерным кроссовером. Производство должны запустить в июне 2024 года, а продажи стартуют через два месяца. Также в России будет представлен Haval F8, который построен на основе кроссовера Xiaolong Max. Производство модели начнется в июле, а уже с сентября машину начнут продавать.

Haval H3 — «брутальный внедорожник» — также появится в РФ. Производство модели начнется в январе следующего года, а на рынок России он выйдет в мае.

В стране появится и внедорожник H5. Речь идет о самой крупной модели Haval. Он построен на базе пикапа GWM King Kong Poer. Сборка модели начнется на заводе Haval под Тулой в мае, а ее рыночный дебют должен состояться в августе.

На рынке представят также внедорожник H9 — в Китае пока тестируют данную модель. Визуально она напоминает увеличенные в размерах Haval Dargo или Raptor. Порталу стало известно, что у машины будет автоматический полный привод.

«Бензиновое исполнение «девятки» представлено 2-литровым агрегатом на 224 л.с. Дизельный вариант оснащается 2,4-литровым мотором на 190 л.с. Трансмиссии две — 8-ступенчатый или 9-ступенчатый «автомат»», — говорится в публикации.

Производить модель начнут в мае 2024 года, а старт продаж начнется в августе.

В России также появится внедорожник Haval H7. Начало производства модели запланировано на август, а продажи стартуют в октябре. Силовая установка машины будет представлена в России в бензиновом и подключаемом гибридном вариантах.