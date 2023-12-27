Перезапуск калужского завода Volkswagen перенесен на 2024 год

«Просто не могу анонсировать эти переговоры, которые ведутся, и те результаты, которые мы получили. Потому что это, во-первых, предмет коммерческой тайны, а, во-вторых, мы просто видим, как конкуренты ловят каждое наше слово, бегут нам сразу палки в колеса вставлять. Но мы все равно этот завод запустим. То, что не сделали в конце этого года, сделаем в начале следующего года. И все у нас будет развиваться как надо», — рассказал Шапша.