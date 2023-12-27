В РФ нашли в продаже новые Peugeot 207i из Ирана по доступной цене

В РФ нашли в продаже новые Peugeot 207i из Ирана по цене 1,8 млн рублей
В Россию привезли партию автомобилей Peugeot 207i, который собираются в Иране. Внимание на это обратил портал Autonews. Ранее модель Peugeot 207 продавалась в России в 2006-2011 годах.
Под капотом установлен модернизированный двигатель TU5P рабочим объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Также были модернизированы элементы управления, интерфейс приборной панели, обновлена мультимедийная система.
Установлены новые кресла и сделана более удобная конфигурация руля. В оснащение также входят камера заднего вида, датчики парковки сзади, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном и другие опции. Сейчас на популярных классифайдах автомобили Peugeot 207i предлагают по цена порядка 1,8 млн рублей.