В РФ нашли в продаже новые Peugeot 207i из Ирана по доступной цене

В Россию привезли партию автомобилей Peugeot 207i, который собираются в Иране. Внимание на это обратил портал Autonews. Ранее модель Peugeot 207 продавалась в России в 2006-2011 годах.

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Под капотом установлен модернизированный двигатель TU5P рабочим объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Также были модернизированы элементы управления, интерфейс приборной панели, обновлена мультимедийная система.