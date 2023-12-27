Носкам нашли неожиданное применение

Носки могут помочь избавиться от конденсата на окнах. Если наполнить изделия солью или силикагелем и оставить в автосалоне, то влажность воздуха уменьшится и стекла не будут запотевать. Кроме того, носки могут спасти дворники от примерзания к лобовому стеклу. Однако эксперты напоминают, что одетые в носки стеклоочистители нельзя прижимать к стеклу, а оттопыривание щеток может привести к растяжению пружины.