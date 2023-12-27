В России выделят 1,3 миллиарда рублей на дороги до конца года

Российские власти до конца 2023 года направят на ремонт и строительство дорог 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на постановление правительства РФ от 26 декабря.

Из постановления правительства следует, что до конца года на строительство и реконструкцию дорог в пяти регионах — Адыгее, Кабардино-Балкарии, Крыму, Архангельской и Рязанской областях — дополнительно направят почти 570 миллионов рублей.

В Адыгее на дополнительные средства продолжат строительство автодороги от поселка Гузерипль до плато Лаго-Наки, где строится горнолыжный курорт. В Кабардино-Балкарии продолжится реконструкция трассы Чегем-2 — Булунгу.

В Архангельской области продолжится подготовка к капитальному ремонту участка автодороги Карпогоры — Сосновка — Нюхча на границе с Коми. А в Крыму и Рязанской области средства пойдут на «приведение автодорог в нормативное состояние».

Другим распоряжением правительство выделило из резервного фонда 709,2 миллиона рублей на опережающее строительство двух участков трассы М-7 «Волга» — обходов городов Набережные Челны и Нижнекамск.