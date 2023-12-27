Робот на гигафабрике Tesla нанес сотруднику тяжкие телесные повреждения

По данным издания Daily Mail, которое узнало об инциденте из отчета о травмах, сотрудник американского предприятия получил серьезные телесные повреждения в результате сбоя программного обеспечения. При этом корпорация Илона Маска официально не сообщила о произошедшем.

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Примечательно, что в том же документе, который попал в руки журналистов, сообщается и о других похожих случаях.

Согласно отчету, инцидент произошёл из-за сбоя в работе роботизированной установки. Сотрудник предприятия получил множественные открытые раны рук и спины «железными когтями» робота, который занимается перемещением алюминиевых деталей, отлитых на заводе.

Свидетелями произошедшего стали несколько человек. При этом не уточняется, нарушил ли работник правила безопасности. В том же отчете сообщается, что только в 2022 году каждый 21-й сотрудник «Гигафабрики» в Техасе получил производственные травмы. Однако Tesla не сообщала о подобных инцидентах.