Памфилова: на выборах президента дистанционно смогут проголосовать 38 млн человек

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 38 млн россиян смогут проголосовать дистанционно на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут [дистанционно] проголосовать около 38 миллионов [человек], это больше трети потенциальных наших избирателей", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что число регионов, в которых россияне смогут проголосовать дистанционно, увеличиваться не будет.

"Это уже окончательное решение, не более 29 регионов. У нас не было задачи аврально форсировать применение дистанционного электронного голосования, это дополнительный вид голосования, рассчитанный на развитие в перспективе, но мы подходим к тому, чтобы применять его, очень обдуманно, тщательно и осторожно. <...> Время президентских выборов - это не время для экспериментов", - добавила она.

Глава ЦИК РФ также прокомментировала подготовку к проведению выборов в новых регионах. "Мы максимально сделали все возможное по обучению, потому что была сложная адаптация по переходу на российское законодательство, - указала Памфилова. - Это и оснащение участков, формирование этих участков. Мы сделали многое, чтобы у них были все условия. Естественно, есть нюансы с учетом того, что там военные действия проходят".