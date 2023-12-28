Топ-10 лучших подарков для автомобилистов

Издание Autonews.ru составило топ новогодних подарков, которые наверняка порадуют любых автомобилистов. В их числе компрессор, чехол для «удочек» и набор для очистки машины от снега.

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Набор для очистки машины от снега оказался особенно актуален в снегопады, которые обрушились на Россию из-за антициклона «Ваня». Однако зима только началась и комплект из щетки, скребка и лопаты станет отличным подарком водителю. Такой подарок обойдется в две тысячи рублей.

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Еще одним полезным подарком, который очень актуален в зимнее время года, станет зарядное устройство для севшего автомобильного аккумулятора. Цены на такие аккумуляторы разные: мощные пускозарядные устройства будут стоить в районе 10 тыс. рублей, а самые дешевые можно купить за две тысячи.

А вот любителей зимних путешествий на машине, а также рыбалки, порадует портативный чайник или кипятильник. С помощью таких устройств можно быстро вскипятить воду, а заряжаются они от обычного прикуривателя. При этом подарок будет относительно бюджетным, так как цена подобного чайника — в районе трех тысяч рублей.

Водителям с детьми будут интересны специальные держатели для мобильного телефона или планшета, которые крепятся к подголовнику и позволяют комфортно показывать мультфильмы в дороге. Такое устройство стоит около тысячи рублей. Чуть дороже обойдется специальный столик для автокресла, который также сделает путешествие с ребенком комфортнее.

Уборка салона машины — занятие достаточно утомительное и долгое. И актуальным подарком «под елочкой» вполне может оказаться автомобильный пылесос. Конечно, никакую серьезную чистку салона это устройство сделать не сможет, но убрать мелкий мусор ему под силу. Самые простые автопылесосы сейчас стоят от 1,5 до 3 тысяч руб.

Хорошим подспорьем часто путешествующим водителям станет транспондер, который поможет сэкономить при поездках по платным дорогам. Кроме этого, данное электронное устройство служит для автоматической оплаты и позволяет проезжать пункты взимания платы почти без остановки. Иногда операторы заявляют о скидках до 50%, но в реальности на легковом автомобиле можно сэкономить не более 25%. Покупка самого транспондера будет стоить более трех тысяч рублей.

Если же у водителя до сих пор нет видеорегистратора, то это будет действительно полезный подарок на Новый год. С помощью этого устройства, закрепленного на зеркале или лобовом стекле, можно установить виновного в ДТП, найти грабителей и доказать отсутствие вины в нарушении правил дорожного движения. Видеорегистратор с приемлемым качеством записи можно найти за три–пять тысяч рублей.

А подарив защитный чехол от «удочек», можно снизить риск угона автомобиля с опцией бесключевого доступа. Он не позволит считывать электронный сигнал ключа. И ретрансляторы — «удочки», которыми пользуются преступники, окажутся неэффективными. Цена таких чехлов обычно менее тысячи рублей.

Сдувшееся колесо можно стать проблемой и летом, а уж зимой особенно, так как поставит под угрозу жизнь водителя, находящегося далеко от города и СТО. Поэтому портативный автомобильный компрессор точно входит в список полезных подарков для водителя. Самый простой компрессор обойдется в три–четыре тысячи рублей.