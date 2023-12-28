Китайская BYD, над которой смеялся Илон Маск, скоро обгонит Tesla на рынке электромобилей

Китайская автомобильная компания BYD, когда-то высмеянная Илоном Маском, готова обогнать Tesla и стать мировым лидером в производстве электромобилей.

Это станет символическим поворотным моментом на рынке электрокаров и подтверждением растущего влияния Китая в мировом автопроме.

BYD, которая позиционирует себя как крупнейший автомобильный бренд, уже обогнала Tesla на внутреннем рынке Китая.

Компания предлагает несколько массовых моделей, которые стоят значительно дешевле, чем самая недорогая Tesla Model 3 в Китае. Это стало возможным благодаря стратегии компании, направленной на доступность и инновации.

BYD, основанная миллиардером Ван Чуаньфу, начинала как производитель батарей и с течением времени превратилась в полноценного автопроизводителя.