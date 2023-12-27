МЧС открыло два пункта обогрева в 17-часовой пробке на трассе Пермь-Екатеринбург

"В связи со сложной дорожной обстановкой главным управлением МЧС России по Свердловской области было принято решение о развертывании двух пунктов обогрева на автодороге Р-242 Екатеринбург-Пермь в Первоуральском городском круге и Нижнесергинском муниципальном образовании", - отметили в МЧС. Всего в ликвидации последствий затора от РСЧС задействовали 37 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 9 единиц спецтехники. Кроме того, для помощи гражданам в условиях снежных переметов и заносов на трассе к месту затора прибыли два снегохода специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. ГИБДД Свердловской области вводило ограничения для всех видов транспорта. "В данный момент таких ограничений нет", - отметили в ведомстве.