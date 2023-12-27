Парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными

В первые восемь дней нового 2024 года уличные парковки в Москве будут бесплатными - встать без опаски получить штраф можно будет даже в самом центре, на улицах с наиболее высокими тарифами 380 и 450 рублей в час. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Впрочем, автомобилистам все же стоит учитывать некоторые нюансы, чтобы не испортить себе праздники.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина в дни государственных праздников парковаться на улицах города можно бесплатно, - напомнил заммэра Максим Ликсутов. - В это время многие уезжают из города, количество машин снижается, и на парковках становится свободнее. Мы просим автомобилистов быть внимательными и парковаться по правилам, несмотря на отмену оплаты".

При этом стоит учитывать, что бесплатными парковки будут именно в январские каникулы. А в предпраздничные выходные, 30 и 31 декабря, парковаться нужно по общим правилам. В субботу, 30-го, все парковки останутся платными. А в воскресенье, 31-го, платными будут лишь те, где установлены самые высокие тарифы в те самые 380 и 450 рублей в час. Парконы продолжат работать, так что с оплатой лучше не тянуть - на нее у водителей, напомню, есть лишь пять минут после остановки.