В России появится гибридный Tank 500

Модель с приставкой Urban появится у дилеров в первом квартале 2024 года, но столько она будет стоить, пока неизвестно. Новинка окажется такой же мощной, как машины с V6, но будет расходовать меньше топлива. Вообще, по словам Great Wall, гибрид приглянется городским жителям, поскольку адаптирован под движения на низкой скорости и с частыми остановками.

Внедорожник Tank 500 от концерна Great Wall Motor продается в России с апреля этого года и доступен только с двигателем V6 3.0 мощностью 299 лошадиных сил (500 Нм). Однако уже в I квартале 2024-го у дилеров марки появится новая модификация «500-ки» под названием Urban. Это будет семиместный гибрид, силовая установка которого адаптирована под рваный городской режим движения. Основу системы составит «турбочетверка» 2.0, развивающая 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Помогать ДВС будет электромотор (54 л. с., 268 Нм), интегрированный в девятидиапазонный автомат.

Haval Motor Rus

Заявленная суммарная отдача — 299 лошадиных сил и 616 Нм крутящего момента. С места до ста Tank 500 Urban разменяется за 7,9 секунды и в комбинированном цикле расходует 8,5 литра на 100 километров — на три литра меньше, чем машина с V6. Привод у внедорожника полный, с электромагнитной муфтой подключения передней оси, понижающим рядом трансмиссии и блокировкой межколесных дифференциалов. Отличить гибрид от обычного Tank 500 можно по оригинальной решетке радиатора и колесным дискам, но главный маркер версии — это вынесенная на дверь багажника «запаска».

Haval Motor Rus

Haval Motor Rus