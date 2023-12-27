В BMW рассказали, какие модели ждать в 2024 году

В BMW рассказали, чего ждать в 2024 году
Бренд BMW продолжает борьбу в условиях жесткой конкуренции, постоянно расширяя и обновляя свой ассортимент автомобилей премиум-класса. Особое внимание уделяется 2024 году, который обещает стать ключевым для немецкого производителя автомобилей.
По информации от SPEEDME.RU, BMW подготавливает обширный список премьер на следующий год. Детали различных моделей находятся в стадии доработки, и среди ключевых новинок на 2024 год ожидаются совершенно новые автомобили и обновления существующих. В ассортименте будут представлены компактные автомобили, седаны и внедорожники.
- Четвертое поколение BMW 1-Series.
- Обновление BMW 2-Series Gran Coupe.
- Новый BMW X3.
- Рестайлинг BMW 4-Series, включая i4.
- Новый BMW 5-Series Touring и электрический i5 Touring.
Больше всего приковано внимание к двум моделям M с инициалами CS: новому BMW M2 CS и новому BMW M3 Touring CS. M2 CS будет оборудован 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью около 500 л.с. M3 Touring CS ориентировочно получит 525 л.с. Обе модели оснащены автоматической коробкой передач и системой полного привода M xDrive. В 2024 году также ожидается новое поколение BMW M5 — плагин-гибридная модель мощностью более 650 л.с. и запасом хода на электротяге около 80 км.