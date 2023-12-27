В BMW рассказали, какие модели ждать в 2024 году

Бренд BMW продолжает борьбу в условиях жесткой конкуренции, постоянно расширяя и обновляя свой ассортимент автомобилей премиум-класса. Особое внимание уделяется 2024 году, который обещает стать ключевым для немецкого производителя автомобилей.

По информации от SPEEDME.RU, BMW подготавливает обширный список премьер на следующий год. Детали различных моделей находятся в стадии доработки, и среди ключевых новинок на 2024 год ожидаются совершенно новые автомобили и обновления существующих. В ассортименте будут представлены компактные автомобили, седаны и внедорожники.

Четвертое поколение BMW 1-Series.

Обновление BMW 2-Series Gran Coupe.

Новый BMW X3.

Рестайлинг BMW 4-Series, включая i4.

Новый BMW 5-Series Touring и электрический i5 Touring. В перечне планируемых премьер входят: