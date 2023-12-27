Китайский Zeekr 001 стал самым популярным электрокаром в России в 2023 году

«Рынок новых электромобилей Москвы по итогам 11 месяцев текущего года вырос на 370,8%, рынок Московской области – на 387,2%, Санкт-Петербурга – на 397,7%. Продажи в остальных российских регионах взлетели на 485,6%», — отмечается в исследовании.

Электрический спорткар Zeekr 001 оказался на первом месте во всех регионах. В Москве с начала года было приобретено 900 машин этой модели, что составило 21,6% столичного рынка электрокаров. За Zeekr следует Tesla Model Y, на долю которой пришлось 7,9% рынка. В пятерку наиболее популярных в Москве вошли также «Москвич 3е», Volkswagen ID4 и ID6. В Московской области пятерку наиболее продаваемых электромобилей составили Zeekr 001, Evolute i-Pro, «Москвич 3е», Volkswagen ID.4 и Evolute i-Joy.