В Сочи у водителя мопеда прямо на ходу из сумки выпали свертки с гашишем

В Сочи полиция задержала водителя мопеда, который перевозил наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что двое прохожих обратили внимание, что у мужчины, который ехал на мопеде, прямо на ходу стали вываливаться из сумки небольшие белые свертки. Прохожие попытались скрутить водителя, но у них не получилось. Тогда они позвонили в полицию и прибывшие на место сотрудники ДПС задержали подозрительного мужчину.

Позже выяснилось, что у 25-летнего уральца было больше 217 грамм гашиша.