Более 1,1 тыс. дворов благоустроили в Москве на средства от платных парковок в 2023 году

В столице в 2023 году на средства от платных парковок было благоустроено 1,1 тыс. дворов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более 1,1 тыс. дворов благоустроили на деньги от платных парковок в 2023 году. Ежегодно средства от оплаты уличных парковок в Москве авансом направляют в районы города и расходуют на благоустройство придомовых территорий. Эти деньги поступают даже в те районы, где платных парковок нет», – приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что жители сами выбирают, что нужно обновить в первую очередь. Так, для этого они голосуют в «Активном гражданине» или обращаются к муниципальным депутатам. Подробнее о том, что было улучшено в районах, можно узнать на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».