Ликсутов заявил, что беспилотный трамвай запустят в столице в ближайшие два года

В Москве в ближайшие два года планируется запустить беспилотный трамвай. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал прессе заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы в следующем году планируем и работаем над автономным ходом трамваев. Задача запустить беспилотный трамвай — там вообще не будет человека, трамвай будет полностью сам двигаться, — заявил Ликсутов.

Заммэра уточнил, что поставленные задачи планируется реализовать в период с 2024 по 2025 год, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день в пресс-службе РЖД сообщили, что 28 декабря будет запущена первая полностью импортозамещенная «Ласточка». Новому поезду уже дали название — «Финист».