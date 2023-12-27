Около 1,7 млн водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года

С начала 2023 года около 1,7 млн водителей бесплатно воспользовались столичными перехватывающими парковками, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«1,7 млн водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками со шлагбаумом с начала года. Это почти на 23% больше, чем в прошлом году», – говорится в материале.

Чтобы бесплатно оставить машину на перехватывающей парковке, нужно совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД с 5:30 до 2:00. При этом в городском транспорте необходимо пользоваться одним проездным – картой «Тройка», «Единым» или соцкартой. Первая поездка должны быть совершена от ближайшей к перехватывающей парковке станции.

В другом случае стоимость парковки составит 50 руб. в час в дневное время и 50 руб. в час в первые два часа – в ночное.