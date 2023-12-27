Около 1,7 млн водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года
С начала 2023 года около 1,7 млн водителей бесплатно воспользовались столичными перехватывающими парковками, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«1,7 млн водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками со шлагбаумом с начала года. Это почти на 23% больше, чем в прошлом году», – говорится в материале.
Чтобы бесплатно оставить машину на перехватывающей парковке, нужно совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД с 5:30 до 2:00. При этом в городском транспорте необходимо пользоваться одним проездным – картой «Тройка», «Единым» или соцкартой. Первая поездка должны быть совершена от ближайшей к перехватывающей парковке станции.
В другом случае стоимость парковки составит 50 руб. в час в дневное время и 50 руб. в час в первые два часа – в ночное.
«Сейчас действует уже 95 перехватывающих парковок, их число будет расти и дальше. Такие парковки бесплатны, если водители продолжат путь на городском транспорте. Благодаря этому они смогут сэкономить время и деньги, а в центр города поедет меньше автомобилей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем расширять сеть перехватывающих парковок по всему городу», – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.