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Юрист объяснил, можно ли получить возмещение по ОСАГО при обоюдной вине в ДТП

Если в случившемся ДТП зафиксирована обоюдная вина водителей, в рамках системы ОСАГО каждый из них получит не более половины от суммы, причитающейся ему по страховке. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Юрист объяснил, можно ли получить возмещение по ОСАГО при обоюдной вине в ДТП
© Газета.Ru

«ОСАГО в этом случае действует, но в этом случае участники ДТП получают по 50% от полной компенсации ущерба, который был бы возмещен, если кто-то один был бы признан потерпевшим», — рассказал Радько.

При этом взыскать недостающую сумму ущерба с противной стороны в судебном порядке не получится, добавил юрист.

«Если есть вина каждого из них, на этом, скорее всего, дело и остановится. Допустим, один из водителей потребует с другого возмещения ущерба. Суд установит, что в ДТП есть и его вина, и откажет на этом основании», — заключил Радько.

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